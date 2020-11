Rainbow Six Siege: Ubisoft presenta Operation Neon Dawn, nuova stagione dello shooter competitivo

Ubisoft ha annunciato novità importanti in arrivo su Rainbow Six Siege, lo sparatutto competitivo disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dove quest’ultima piattaforma offre tale prodotto sull’Xbox Game Pass. Ebbene, l’azienda francese ha da poco svelato ai giocatori Operation Neon Dawn, la nuova stagione dello shooter competitivo della compagnia, che continua a crescere ed attirare a sé nuova utenza.

Dal teaser trailer pubblicato in precedenza, facciamo la conoscenza di Aruni. Quest’ultima è il nuovo operatore che debutterà all’interno della produzione con l’inizio di Operation Neon Dawn, la quale vanterà come bocche da fuoco primarie P10 Roni o un MK14 EBR, invece, l’arma secondaria sarà una PRB92 e come gadget secondario avrà il filo spinato o l’allarme di prossimità.

Aruni è in grado di usare un sistema formato da laser ed applicarlo alle superfici e in grado di infliggere un consistente danno ai nemici. Nella nuova season, la mappa Grattacielo sarà rimodellata da zero, offrendo una nuova serie di tattiche e bilanciamenti che i player della produzione rimarranno certamente soddisfatti.