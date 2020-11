My Hero Academia: svelata la vera identità di Dabi

Uno dei più grandi misteri del manga di My Hero Academia era sicuramente quello della vera identità di Dabi. Un interrogativo che ha perseguitato i fan della serie di Kohei Horikoshi per anni, e li ha portati a fare le più strampalate teorie e supposizioni. Del resto Dabi era il solo componente dell’Unione dei Villain di cui non si sapeva quasi nulla. Oggi tutto questo è cambiato. Vi avvisiamo però: l’articolo contiene un enorme spoiler sugli eventi del manga! Non leggete oltre se non volete sapere!

Chi è rimasto al passo col manga saprà sicuramente che Dabi sta tramando nell’ombra da mesi ormai. Tuttavia i suoi piani sono rimasti nascosti per tutto questo tempo, e lui non ha concesso a nessuno di avvicinarlo abbastanza da scoprire qualcosa sulla sua vera identità. Ma nel capitolo 290 il villain ha finalmente rivelato il suo vero nome, che è Touya Todoroki!

Una rivelazione che ha lasciato i fan a bocca aperta: Dabi è il maggiore dei Todoroki, il primo figlio di Endeavor e il fratello di Shoto, che tutti (compresi i due eroi) davano per morto da anni. E la rivelazione è solo l’inizio in un capitolo che ci ha mostrato come l’Unione dei Villain sia riuscita a colpire al cuore gli eroi: la Gigantomachia e Shigaraki hanno portato morte e distruzione, ci sono migliaia di civili morti, e ora la rivelazione di Dabi sta mettendo in ginocchio l’intera Hero Society. Quale sarà la reazione di Endeavor a questa incredibile scoperta? Lo scopriremo soltanto nel prossimo capitolo di My Hero Academia.

Intanto però i fan hanno già detto la loro su questa sconcertante evoluzione degli eventi, intasando i social media di commenti e reazioni. Tra chi considera la rivelazione degna dell’attesa, chi chiede l’adattamento anime della scena il prima possibile, chi è felice di aver visto confermata la propria teoria e chi ritiene la scena troppo bella per essere descritta a parole, è evidente come Kohei Horikoshi sia riuscito anche stavolta a cogliere nel segno.

Vi ricordiamo che la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia è stata confermata e arriverà nella primavera del 2021. Intanto cosa ne pensate di questa incredibile rivelazione? Continuate a seguirci per tutte le novità!