Sackboy A Big Adventure: il multiplayer online verrà aggiunto nel corso del 2020

Sony Interactive Entertainment e Sumo Digital hanno recentemente dichiarato che il platform in arrivo, Sackboy A Big Adventure, riceverà il multiplayer online soltanto nel corso del 2020 e non al lancio.

Abbiamo preso la difficile decisione di rimandare il multiplayer online del titolo. Il team ha lavorato duramente per assicurarsi che tale funzionalità fosse la migliore possibile per i giocatori e ha ancora bisogno di un po’ più di tempo per raffinare il tutto, così per farvi giocare al meglio con i vostri amici e la vostra famiglia.

La suddetta funzionalità, che arriverà con una patch, includerà anche il cross-generation tra PlayStation 5 e PlayStation 4, così come il cross-save tra le due piattaforme. Al lancio però, sarà provvisto di multiplayer locale.

Sackboy A Big Adventure verrà pubblicato il 12 novembre come titolo di lancio per PlayStation 5, oltre che arrivare anche su PlayStation 4. Qui potrete vedere l’ultimo trailer rilasciato per il titolo platform.