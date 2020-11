L’attacco dei giganti: il manga avrà una nuova versione color

Il manga de L’attacco dei giganti si avvicina inesorabilmente alla sua fine, e tutti i fan non possono che rimanere col fiato sospeso mentre attendono di scoprire cosa Hajime Isayama abbia in serbo per i nostri eroi. Con il capitolo 134 recentemente uscito, la guerra totale tra gli eldiani che abitano le mura sull’isola di Paradis e la nazione di Marley è pronta a svolgersi in tutta la sua terrificante violenza.

Ma proprio all’alba della conclusione di una delle serie più fortunate della storia recente del fumetto giapponese, è arrivato l’annuncio, da parte dell’editore del manga, Kodansha, di una riedizione del manga in una inedita versione full color. Il manga comparirà, in questa veste del tutto inattesa, su Bessatsu Shonen Magazine, primo esempio di un progetto che coinvolge altri sei titoli, non ancora condivisi da Kodansha.

Attualmente non ci sono molte informazioni su quando l’editore abbia intenzione di cominciare con la pubblicazione di questa versione color de L’attacco dei giganti, ma i fan sono convinti che non ci vorrà molto per trovarla in edicola, proprio nel momento in cui l’interesse intorno alla serie di Isayama è più intenso che mai.

L’anime de L’attacco dei giganti vedrà la sua quarta e ultima stagione (forse divisa in più parti) iniziare a breve, e non è impossibile immaginare che la riedizione del manga possa iniziare con il nuovo anno, in concomitanza con le puntate della “Final Season“. Per quanto riguarda il manga originale invece, sembra proprio che la pubblicazione procederà come previsto, senza intoppi, verso la naturale conclusione. L’unica cosa che rimane da scoprire, dunque, sarà se Isayama vorrà concedere una redenzione finale a uno degli eroi, o rimarrà deciso a imboccare la strada di un finale incredibilmente dark.

E voi cosa ne pensate di questa iniziativa? Aspetterete anche voi con ansia la versione color del manga? Per tutti gli aggiornamenti, su L’attacco dei giganti e tante altre serie, continuate a seguirci!