Ghostrunner: versione fisica PS4 e Switch disponibile in Giappone dal 28 gennaio

Tramite i rivenditori Amazon Japan e Rakuten si è scoperto che Ghostrunner, action targato H2 Interactive, uscirà in versione fisica nel paese del Sol Levante per le console PlayStation 4 e Nintendo Switch il giorno 28 gennaio 2021.

Attualmente, il titolo è disponibile in versione digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, GOG e Epic Games Store mentre arriverà su Switch il 10 novembre. In Giappone è al momento disponibile solo su PC e Xbox One.

Vi saranno, infine, delle versioni next-gen per Xbox Series X e PlayStation 5 di Ghostrunner. Queste però arriveranno nel corso del 2021 e i detentori delle console current-gen potranno fare un upgrade gratuito per le loro controparti next-gen.