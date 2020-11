Marvel’s Spiderman Remastered ha 5 nuovi trofei

Marvel’s Spider-Man Remastered promette di essere un sostanzioso upgrade rispetto al titolo per Playstation 4 del 2018, da nuovi costumi (che saranno aggiunti anche al gioco originale), a un nuovo Peter Parker e molto altro ancora. Una di queste nuove aggiunte sono i nuovi trofei, che cui ora sappiamo che saranno esattamente cinque.

Come rivelato nella lista completa dei trofei del remaster (tramite Exophase), questi cinque nuovi trofei richiederanno di finire una base nemica senza subire alcun danno, ottenere una combo di 100 colpi, ottenere la classifica Ultimate in una sfida Taskmaster, massimizzare qualsiasi Benchmark (che sono una sorta di risultati di gioco, nel caso non lo sapeste) e massimizzare tutti i gadget. Sembrano tutti abbastanza fattibili.

Marvel’s Spider-Man Remastered uscirà per Playstation 5 il 12 novembre e sarà disponibile solo con la Ultimate Edition di Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Sony non ha in programma una versione individuale e non verranno offerti aggiornamenti gratuiti per PS4-PS5.