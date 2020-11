Resident Evil 2 Remake: ora è possibile giocare come Claire Redfield tramite una mod

I modder Flying Muffin, Chiriav e MaVeRicK hanno rilasciato una nuova mod per Resident Evil 2 Remake. La nuova mod aggiunge il costume di Claire da Resident Evil Code Veronica X nel gioco. I fan di Code Veronica apprezzeranno questa mod che include anche la fondina senza coltello di MaVeRick e introduce un viso e capelli personalizzati per Claire. Puoi scaricare questo Code di Veronica X Mod per Resident Evil 2 Remake da qui.

Per Resident Evil 2Remake esistono varie mod interessanti che ti permettono di giocare come Ellie di The Last of Us 2, dove quest’ultima sostanzialmente sostituisce il costume di Elza Walker di Claire. Dopo aver installato la mod, puoi giocare come Ellie semplicemente selezionando il costume di Elza Walker; un’altra mod ti permette di vestire i panni Heather Mason o di Eileen Galvin di Silent Hill. Ne Esistono anche di numerose e diverse che sostituiscono Claire Redfield con Jill Valentine e ad esempio utilizzano un modello 3D di alta qualità di Jill Valentine per RE2R;in un’altra puoi trovare una mod di Jill Valentine dal Remake di Resident Evil 3 per RE2R; infine, c’è anche una mod che introduce un vestito e un’altra che rimuove il limite di animazioni a 30 fps per zombi lontani.