MSI: una fabbrica è andata fuoco

MSI, nota azienda nel settore tecnologico, ha subito un brutto colpo nel corso delle ultime ore. Infatti, una delle sue fabbriche ha preso fuoco, come riportato da un video pubblicato da un utente su Reddit. Apparentemente, il luogo in cui è avvenuto l’incidente è in Taiwan e, a discapito di ciò che lo stesso autore del post ha dichiarato, non si tratta del QG della società.

Tutto ciò che sappiamo al momento è che la struttura si dedicava alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti targati MSI, ragion per cui non c’erano al suo interno tutti i beni sviluppati. Ancora non sappiamo se qualcuno è rimasto coinvolto nella sventura o, addirittura, se ci sono vittime.