Tom Holland ha condiviso una foto di Spider-Man 3

Tom Holland ha condiviso una nuova foto dietro le quinte di Spider-Man 3; e mentre le riprese del sequel continuano, Holland nel suo costume da Uomo Ragno, ricorda a tutti i fan di indossare una maschera, o anche due! Tom Holland tornerà per il terzo film di Spider-Man, ancora senza titolo, nei panni del protagonista mascherato insieme a Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch, affrontando Electro interpretato da Jamie Foxx.

Data la fine di Far From Home, tuttavia, è probabile che anche un numero qualsiasi della galleria dei suoi ladri sia desideroso di combattere. Il terzo capitolo dei film di Spider-Man dell’ECU vedrà anche il ritorno di Zendaya (Euphoria, Dune) nei panni di MJ e Jacob Batalon nei panni di Ned.

Mentre la maggior parte del cast della serie originale è destinata a tornare per il triquel, il casting di Foxx confonde ulteriormente i confini dei tre franchise di Sony, con il capitolo precedente che riporta J.K. Simmons nei panni di J. Jonah Jameson dalla trilogia di Sam Raimi e il Sony Universe of Marvel Characters dello studio guidato da Venom dovrebbe passare presto alla serie Marvel Cinematic Universe. Originariamente previsto per il 16 luglio 2021, Spider-Man 3 senza titolo era stato rimandato al 5 novembre e ora ulteriormente al 17 dicembre 2021.