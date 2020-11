LA Gladiators acquisiscono Muze

A quanto pare, i LA Gladiators hanno iniziato i loro preparativi per l’inizio dell’edizione 2021 della Overwatch League, La squadra americana ha infatti annunciato di aver acquistato Kim “Muze” Young-hun. Il ragazzo si è fatto notare grazie alle sue ottime prestazioni con gli Eternal Academy, nei Contenders.

L’account Twitter ufficiale dei LA Gladiators ha ufficializzato la sua aggiunta al roster, grazie ad un post in cui vengono mostrate alcune delle migliori giocate effettuate dal main tank nel corso della passata stagione competitiva. Non ci resta che vedere se Muze sarà in grado di mantenere le sue performance anche in tornei del calibro della Overwatch League.

On other teams he has travelled the world, but it's time to make his home in Los Angeles.

Join us in welcoming our newest Gladiator, @muze2401! pic.twitter.com/iJqiiSU3YE

— Los Angeles Gladiators (@LAGladiators) November 8, 2020