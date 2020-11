Ranshima Monogatari Lairland Story: esce il 12 Novembre su Switch

Circle Entertainment lancerà una versione Switch di Ranshima Monogatari Lairland Story: Shoujo no Yakujou Remake tramite il Nintendo eShop il 12 novembre in Giappone per 2.000 yen. Ranshima Monogatari Lairland Story: Shoujo no Yakujou Remake è un remaster del titolo per PSP pubblicato nel luglio 2009. Il remake è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam nell’aprile 2020 con il supporto per le opzioni di lingua giapponese, cinese semplificato e cinese tradizionale. Di seguito una panoramica del gioco:

Lairland è un regno che ha costruito la sua pace e prosperità nell’arco di centinaia di anni. Anche se quella pace è stata improvvisamente distrutta dagli invasori che si sono presentati con meteore cadenti. Nel bel mezzo di una feroce battaglia, Hiro, un giovane barone di Lairland Castle, lanciò un disperato contrattacco contro il nemico. Il leader del nemico è stato finalmente sconfitto. L’esausto Hiro, che arrancava verso il sacro santuario, incontrò una ragazza che dormiva pacificamente sul suo altare. Era una scena come se l’orrore da incubo che avvolgeva il mondo fosse davvero solo un sogno. Alla fine, alzandosi, la ragazza emise un bagliore radioso, la luce piovve dal cielo e l’incubo che colpì il mondo si calmò. La ragazza mormorò: Chilia mentre crollava stancamente. Dopo aver ripreso conoscenza, aveva stranamente perso la memoria non solo degli eventi accaduti quel giorno, ma la sua memoria in generale. Mentre il regno si ricostruisce, inizia la storia di Hiro e della ragazza.

Caratteristiche principali