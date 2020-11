Destiny 2 Beyond Light: rivelate la schermata del titolo e musica

Uno degli elementi che segnala che una nuova espansione di Destiny 2 è a pochi giorni dal lancio è l’introduzione di una nuova schermata del titolo. Ogni anno, Bungie cambia la schermata del titolo con qualcosa di nuovo e con essa arriva della nuova musica da ascoltare mentre il gioco viene caricato inizialmente. Sebbene i giocatori di Destiny 2 dovranno aspettare fino al 10 novembre per vedere e ascoltare la schermata del titolo sulla loro console o PC, è ora disponibile per il campione in formato video grazie ai file di pre-caricamento. Il titolo di Destiny 2: Beyond Light ha sottili riferimenti alla configurazione dell’espansione, che vede i Guardiani dirigersi verso Europa per scoprire un mistero sotto la sua superficie ghiacciata. Quest’ultima espansione introduce anche un nuovo elemento di sottoclasse chiamato Stasis che permetterà ai Guardiani di congelare e modificare i nemici in modi unici. Bungie è stata risoluta nell’enfatizzare che Stasis non è poteri del ghiaccio, ma il tema gelido è ancora presente nella schermata del titolo.

Accanto al nuovo look della schermata iniziale di Destiny 2 arriva una nuova colonna sonora da ascoltare. La colonna sonora di Beyond Light utilizza alcuni temi simili dalla musica precedente di Destiny 2 , come il tema ipnotico delle navi Darkness , ma lo racchiude in un involucro più hard rock. Una delle grandi cose di Beyond Light che si adatta bene a questa schermata del titolo è il fatto che Destiny 2 introdurrà una modalità oscura per i suoi menù. Da tempo i giocatori si sono lamentati della giustapposizione delle schermate scure del titolo mescolata alla luce bianca accecante della schermata di caricamento iniziale. Il 10 novembre, i giocatori possono rendere tutto più facile per gli occhi mentre giocano a tarda notte. Non c’è molto tempo prima che Beyond Light venga pubblicato. Destiny 2: Beyond Light qui uscirà il 10 novembre 2020 per PC, PS4, Stadia, Xbox One e Xbox Series X e Xbox Series S. La versione PS5 sarà accessibile il 12 novembre. Per maggiori informazioni, visita la pagina ufficiale Destiny 2Destiny 2navi Darkness