Jurassic World Dominion ha terminato le riprese

Le riprese di Jurassic World Dominion, il terzo film del marchio Jurassic World del franchise di Jurassic Park, sono terminate. È stato un viaggio lungo e pieno di ostacoli per il lungometraggio della Universal, con riprese che sono durate nove mesi e che hanno affrontato numerose interruzioni a causa della pandemia di COVID-19 con una serie di misure sul set per mantenere il cast e la troupe al sicuro. Il programma delle riprese di Jurassic World Dominion è stato anche colpito da due brevi interruzioni, la prima allo scoppio della pandemia e la seconda avvenuta solo un mese fa, quando alcune persone sul set sono risultate positive. Alla luce di questo lungo viaggio, è un trionfo dire che Jurassic World Dominion è finalmente in post-produzione.

Questo risultato è stato condiviso anche da Colin Trevorrow, il regista di Dominion, con un post su Twitter sabato mattina insieme a Sam Neill e gli esordienti del franchise DeWanda Wise e Mamoudou Athie. Trevorrow ha anche condiviso alcune riflessioni con Deadline il giorno prima, venerdì, dopo la fine ufficiale delle riprese. Secondo quanto riferito, Trevorrow ha riflettuto sul fatto che “ci sono molte emozioni” e ha continuato dicendo:

Jurassic World Dominion arriverà nelle sale il 10 giugno 2022. I dettagli della trama su Dominion sono ancora tenuti nascosti, tuttavia ora che sappiamo che le riprese sono terminate, non passerà molto tempo prima che un teaser per il nuovo film Jurassic World venga pubblicato e che ci guiderà nella prossima avventura delle dimensioni di un T-rex.

Wrap on Jurassic World Dominion. All my gratitude to our extraordinary crew and cast. We made a family. pic.twitter.com/svD3yURmHw

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) November 7, 2020