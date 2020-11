Ghostbusters Game Remastered: in arrivo per PC e console

Nell’ottobre dello scorso anno, Saber Interactive ha rilasciato Ghostbusters: The Video Game Remastered su PC e console. Tuttavia, la versione PC del gioco è stata resa disponibile solo su Epic Games Store a causa di un accordo di esclusiva che scadrà a breve. Ora, i giocatori sulla piattaforma potranno finalmente acquistare Ghostbusters: The Video Game Remastered su Steam. A partire dal 17 novembre, Ghostbusters: The Video Game Remastered arriverà su Steam dopo un accordo di esclusiva di un anno con Epic Games Store. Originariamente, Ghostbusters: The Video Game è stato rilasciato per la prima volta nel 2009 e ha ricevuto recensioni per lo più positive per il suo gameplay divertente, la storia coinvolgente e le incredibili prestazioni degli attori del film originale. A causa della sua popolarità tra i giocatori, Sabre Interactive ha deciso di rimasterizzare il gioco e di presentarlo a una nuova generazione di giocatori.

La popolarità di Ghostbusters Remaster è stata anche dovuta in parte all’accoglienza negativa ricevuta dal gioco Ghostbusters 2016. Ovviamente, l’annuncio che Ghostbusters: The Video Game Remastered arriverà su Steam è una buona notizia, soprattutto perché consentirà a un numero ancora maggiore di giocatori di accedervi e sperimentare la buona esperienza di Ghostbusters vecchio stile. Al momento, sembra che non ci siano piani per portare una nuova puntata al franchise di videogiochi Ghostbusters: tuttavia, dopo il gioco del 2016, sono stati rilasciati altri due titoli con il marchio Ghostbusters. Il primo è Ghostbusters: Now Hiring , che è un gioco VR ambientato in luoghi dei film, e l’altro è Ghostbusters World , un gioco per cellulare simile allo stile di Pokemon GO. Ghostbusters: The Video Game Remastered verrà lanciato nel 2020 su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Per maggiori informazioni visita la pagina ufficiale qui.