La tecnologia applicata ai giochi di casinò: ecco come sono cambiati

Oggi la tecnologia ha conquistato una fetta sempre più importante della nostra quotidianità. Ci sono diversi campi che lo provano, e questo vale specialmente se ci si riferisce all’impatto del digitale e del web. Gli esempi concreti sono diversi, dallo smart working allo shopping online, passando per l’informazione nel quotidiano. Anche il gioco da anni si sta evolvendo seguendo questa direzione, e non fa eccezione il gambling, forse il caso più clamoroso di tradizione che va a braccetto con la modernità.

Il casinò online in modalità desktop

Oggi le sale da gioco si vestono di digitale e si trasferiscono in rete: di conseguenza tutti gli appassionati, compresi i neofiti, possono divertirsi e giocare al gambling senza per questo lasciare la propria poltrona. Sono infatti diverse le piattaforme che permettono alle persone di giocare in modalità desktop da casa, come ad esempio il casinò on line di William Hill, dove sono presenti molti giochi virtuali a tema. Nella lunga lista delle papabili opzioni si trovano alcuni must evergreen come le slot machine, molto diffuse, insieme a tutte le versioni possibili e immaginabili della roulette e del poker.

Il casinò online in modalità mobile

Desktop, ma anche mobile. Non va infatti dimenticato che attualmente gli italiani usano in modo massiccio gli smartphone, anche e soprattutto per giocare in rete. Le politiche delle aziende di gambling hanno premiato questa scelta, lanciando sul mercato diverse app per giocare ai grandi classici del gioco d’azzardo. Queste applicazioni sono compatibili con qualsiasi sistema operativo mobile, e in assenza di una app specifica, si può comunque sfruttare il browser dello smartphone per giocare sui portali menzionati poco sopra.

Il casinò e la modalità live

Al momento c’è una novità che sta conquistando una fetta di pubblico sempre più ampia, e si parla nella fattispecie del casinò con modalità live. È facile riassumere il suo meccanismo: in pratica, gli utenti possono collegarsi alla piattaforma e scegliere i giochi che si connettono alle videocamere installate in una sala da gioco fisica. Tramite le telecamere, presenti anche sui tavoli, si segue il tutto in tempo reale, mentre si interagisce col croupier tramite il software. I comandi vengono poi tradotti in una voce elettronica, che comunica al dealer le mosse e le puntate che il giocatore desidera fare. In sintesi, si gioca a distanza ma si è comunque “presenti” in sala, con l’adrenalina che cresce, insieme al realismo dell’esperienza.

Le novità, dunque, in questo settore non mancano di certo, e il futuro nasconde ancora dei possibili sviluppi molto innovativi, come nel caso della realtà virtuale applicata al gioco d’azzardo.