PlayStation 5: il nuovo spot mostra il periodo d’uscita delle esclusive

Sony ha pubblicata un nuovo spot in attesa dell’uscita di PlayStation 5. Dopo il filmato The Edge, e lo spot di lancio, torna il concetto del “gioco che non ha limiti”. In questo filmato, dal titolo Un nuovo mondo da esplorare, vengono mostrate immagini dei titoli che arriveranno in esclusiva sulla console Sony, con il loro periodo d’uscita. Nello specifico:

Marvel Spider Man: Miles Morales dal 12 novembre (qui in Italia dal 19 novembre)

Demon’s Souls dal 12 novembre (qui in Italia dal 19 novembre)

Gran Turismo 7 dalla prima metà del 2021

Ratchet & Clank Rift Apart dalla prima metà del 2021

Returnal dalla prima metà del 2021

Horizon: Forbidden West dalla seconda metà del 2021

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che la PlayStation 5 sarà disponibile dal 19 novembre. Qualora lo vogliate, qui potete leggere la nostra recensione della nuova console Sony.