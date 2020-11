Devil May Cry 5 Special Edition: ecco il trailer di lancio

Durante questa settimana la Devil May Cry 5 Special Edition arriverà in forma digitale sulle console next-gen, il 10 novembre su Xbox Series e il 12 novembre su PlayStation 5 (qui in Italia il 19), per poi essere disponibile anche in formato fisico dal primo dicembre. Successivamente, il 15 dicembre, arriverà come DLC per le versione PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per l’occasione, Capcom ha dunque pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Lasciandovi al filmato, vi rimandiamo anche alla nostra recensione uscita proprio oggi.