Destiny 2 Oltre la Luce: ecco il teaser trailer del nuovo Raid

A partire da domani, Bungie ufficialmente lancerà Destiny 2 Oltre la Luce, nuova espansione dello shared world shooter, che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, mentre per chi vorrà acquistare PlayStation 5 e Xbox Series X dovrà aspettare fino a dicembre, avendo la possibilità di effettuare l’upgrade gratuito.

Nelle ultime ore, l’azienda statunitense sui propri canali social ha caricato un nuovo teaser trailer dedicato al nuovo Raid: La Cripta di Pietrafonda. Non si sa praticamente nulla dell’attività in sé, ma nella recente clip video si mostra la creazione di quello che sarebbe un Exo, una delle razze di presenti in Destiny, dove la mente umana viene fusa ad un corpo puramente meccanico. Insomma, tanti sono i segreti dell’incursione, che sveleremo dal 21 novembre, data in cui sarà disponibile questa attività endgame.