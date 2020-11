Monster Hunter Rise: nuove concept art per mostri e compagni

Con Monster Hunter World, la saga targata Capcom ha toccato nuove vette ma, l’anno prossimo, promette ancora di più con la nuova esclusiva per Nintendo Switch Mosnter Hunter Rise. In questo capitolo, potrete vedere companion più familiari ma anche dei nuovi e, per ricordarcelo, Capcom ha svelato qualche nuovo concept art a riguardo.

Tramite l’account Twitter ufficiale, il publisher e sviluppatore nipponico ha svelato vecchie e nuove creature. Uno di questi è il Palico, essere dai tratti tipicamente felini. Successivamente possiamo trovare il Palamute, il quale si rifà agli stereotipi canini (entrambi potranno essere personalizzati).

Per ultimo, possiamo osservare il mostro chiamato Magnamalo in due concept art tra il giorno e la notte. GamesVillage vi ricorda che Monster Hunter Rise, titolo della saga esclusivo per Nintendo Switch, sarà disponibile dal giorno 26 marzo 2021.

Monster Hunter Rise Concept Art: Magnamalo under moonlight. 👹 #MHRise pic.twitter.com/dMLLCtzvj5 — Monster Hunter (@monsterhunter) November 5, 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: Magnamalo at sunset. 👹 #MHRise pic.twitter.com/EDj3wSbdJW — Monster Hunter (@monsterhunter) November 4, 2020