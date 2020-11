Blood and Truth: ecco i miglioramenti per la versione PS5

Sebbene i titoli PlayStation 5 non saranno caratterizzati dal supporto nativo per il PSVR, la realtà virtuale resta comunque un mondo importante per la next-gen targata Sony e, questo, grazie alla retrocompatibilità. I titoli saranno selezionati ad hoc e beneficeranno di miglioramenti. Tra questi, l’esclusiva Blood and Truth di Sony Interactive Entertainment London.

Difatti, proprio lo studio sopra citato, ha recentemente lasciato un tweet tramite il proprio account ufficiale, confermando che il loro titolo shooter esclusivo per PSVR, arrivato sul mercato lo scorso anno, ha ricevuto vari update che migliorano il titolo in questione.

Tra i miglioramenti, troviamo il framerate più alto, fino a 90 fps, risoluzione migliorata, dettagli più alti per gli assets e dettaglio texture migliorato. Altri titoli verranno ottimizzati, comunque. Ad esempio God of War e Days Gone. Attualmente, Blood and Truth è disponibile per PlayStation 4.