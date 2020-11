Compositore di Fallout e Dragon Age al lavoro su un titolo next-gen

Tutti conosciamo le rispettive serie di Fallout e Dragon Age. Molti possono ricordarne qualcosina, qualcosa o completamente delle intere saghe pubblicate ma, sicuramente, tutti abbiamo, seppur sepolta da qualche parte nella nostra mente, la traccia principale di ciascuno di essi. Inon Zur è colui che ha creato tale indimenticabili componimenti quali i temi principali di Fallout 3 e 4 e dell’intera saga di Dragon Age.

Questi sono solo alcuni dei titoli su cui il talentuoso compositore ha lavorato. I fan salteranno sicuramente di gioia (e altri forse, si concedernno anche qualche lacrima di commozione) quando sapranno che Inon Zur è attualmente al lavoro su un “grosso titolo next-gen”. Qui sotto trovate il tweet dal suo account Twitter con alcune immagini allegate.

Si possono fare vari nomi e, procedendo con cautela, forse possiamo arrivare al titolo in questione, non che sia troppo complicato in realtà. Recentemente, Bethesda non ha annunciato alcun titolo per il mondo di Fallout, visto anche il probabile lavoro da fare sul loro ultimo titolo multiplayer. Eliminando questo e visti gli ottimi rapporti tra Zur e il grosso publisher, è possibile che il titolo in questione sia The Elder Scrolls VI. Al momento, sono solo supposizioni quelle che si possono fare e, in caso di novità, GamesVillage ve le farà subito sapere.