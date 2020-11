L’attacco dei giganti: Isayama lo ha completato al 98%

Ormai il manga L’attacco dei giganti, la grande opera di Hajime Isayama, è diventata un fenomeno editoriale in Giappone e oltre, tanto che la città di Hita, che ha dato i natali al famoso mangaka, ha deciso di celebrare l’illustre concittadino erigendo una statua in bronzo a grandezza naturale dedicata ai protagonisti della sua opera, Eren Jaeger, Armin Arlert e Mikasa Ackerman.

In occasione della cerimonia inaugurale del monumento, che si è svolta questa mattina a Hita, Isayama ha voluto ringraziare ma anche spendere qualche parola sul suo manga che, dopo l’uscita del capitolo 134, si avvicina sempre di più alla conclusione. Stando infatti a quanto riportato da @RanobeSugoi su Twitter, il mangaka avrebbe completato la maggior parte dell’opera, alla quale mancherebbe “soltanto l’1-2%“.

Già qualche mese fa Isayama aveva affermato che l’opera fosse completa al 95% e che mancasse dunque pochissimo alla sua conclusione. Sfortunatamente però Isayama non ha detto nulla riguardo al numero di capitoli che dovrebbero mancare al termine del manga. Ma con il capitolo 134 appena uscito, e il successivo già in programma per dicembre, non può davvero mancare molto alla fine di una delle serie che maggiormente hanno segnato la storia recente del fumetto e dell’animazione nipponica.

Anche la serie anime è prossima alla sua conclusione, con la quarta e ultima stagione pronta all’uscita per il 7 dicembre. Gli appassionati però non devono disperare: Kodansha ha già confermato che L’attacco dei giganti tornerà presto con una nuova versione full color.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire quale finale abbia in mente Isayama per Eren e l’intero Corpo di Ricerca? Continuate a seguirci per tutte le novità su L’attacco dei giganti!