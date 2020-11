Call of Duty Warzone: disponibile su PS4 il pre-load dell’ultimo aggiornamento

Nella giornata di domani, è previsto l’arrivo di una nuova patch per il battle royale di Activision, Call of Duty Warzone. Tale aggiornamento, che porterà la versione del gioco alla 1.29, peserà la bellezza di 33 GB ma, fortunatamente, Activision ha messo a disposizione la possibilità di pre-scaricare l’update in questione.

Al momento, il pre-load è possibile solo su PlayStation 4 e le note di patch non sono ancora state rilasciate. Molto probabilmente, non le vedremo prima della pubblicazione della patch stessa. Questa sarà l’ultima patch della Stagione 6 e, cosa piuttosto certa, la patch vedrà l’arrivo di tutto ciò che non è arrivato durante la roadmap della stagione in chiusura di Call of Duty Warzone.

Intanto, Call of Duty Black Ops Cold War sta per arrivare e recentemente Activision, assieme a Treyarch, ha rilasciato nuove informazioni a riguardo. Tra queste, lo spazio necessario sulle console Xbox, uno sguardo più approfondito alla campagna e i requisiti della versione PC della new entry del mondo degli FPS.