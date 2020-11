Sam & Max Save the World: annunciata la remaster per Switch e PC

Skunkape Games ha appena annunciato un’edizione rimasterizzata di un cult dei puzzle game. Parliamo di Sam & Max Save the World, il quale vedrà la luce su PC (tramite Steam e GOG) e su Nintendo Switch dal 2 dicembre.

Coloro che già detengono la release originale su Steam, GOG o sullo store Telltale Store, potranno ottenere la versione rimasterizzata a soli €9.99 il giorno 3 dicembre.

Sam & Max Save the World supporterà i doppiaggi e i sottotitoli in lingua italiana, oltre all’inglese, tedesco, francese, spagnolo, polacco, ungherese, ceco e russo. Infine, come è possibile constatare sul sito, sembrerebbe che gli sviluppatori siano al lavoro su remaster di Sam & Max Beyond Time and Space e Sam & Max The Devil’s Playhouse.