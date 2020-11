Riot Games in partnership con SoFi

Riot Games si è assicurata una nuova partnership con la società di finanza personale SoFi che si concentrerà sullo sviluppo del talento amatoriale di League of Legends . Come parte dell’accordo, SoFi fornirà un conto di investimento primario di $ 250 USD a tutti i giocatori che partecipano all’Honda Scouting Grounds, un evento in stile combinata in cui aspiranti concorrenti LoL nordamericani competono l’uno contro l’altro in una serie di partite spettacolo da valutare da Organizzazioni LCS .

Inoltre, SoFi collaborerà con Nerd Street Gamers per ospitare una serie di tornei – SoFi Meta Melee – per giocatori in età universitaria. Nel corso di quattro settimane, la serie distribuirà $ 42,5K in premi.

All’inizio di quest’anno, SoFi ha firmato un accordo con Misfits Gaming Group che ha reso la società lo sponsor principale della maglia dei Florida Mayhem e Florida Mutineers .

L’investimento del Nord America in talenti amatoriali nostrani è stato oggetto di discussione negli ultimi tempi nello spazio degli Esport, dopo che il continente ancora una volta non è riuscito a sopravvivere al primo round completo del torneo del Campionato del mondo. Storicamente, le squadre LCS che cercano di migliorare hanno scelto di ingaggiare giocatori veterani dall’Europa o dalla Corea del Sud, o giocatori affermati da un’altra squadra LCS. Nel 2018, la LCS ha implementato un sistema Academy inteso a fornire ai team un roster secondario semi-professionista che potrebbe preparare i talenti a prendere il posto della squadra principale, ma molti di questi posti sono stati occupati anche da professionisti di lunga data che non potevano trova una casa in un elenco iniziale.