Esplorazioni Pokemon: ecco l’esordio di Eternatus!

L’anime di Esplorazioni Pokemon si trova nel pieno dell’arco narrativo Darkest Day, ispirato alla storia dei videogiochi Pokemon Spada e Pokemon Scudo, e questo significa che Ash e Goh hanno cominciato a inoltrarsi nella regione di Galar, e a incontrare alcuni dei più straordinari Pokemon che la abitano.

Se vi ricordate, qualche giorno fa vi avevamo raccontato del primo incontro dei due allenatori con i primi Pokemon Leggendari di Galar, Zacian e Zamazenta, avvenuto all’interno del Bosco Assopito. Ora, finalmente, i nostri eroi hanno incontrato anche il terzo Pokemon Leggendario, Eternatus, che ha così fatto il suo ingresso trionfale nella serie. Nell’episodio 44 infatti, Ash e Goh hanno finalmente incontrato questa temibile creatura, con la sua energia Dynamax al massimo e in tutta la sua strabiliante potenza.

Il Pokemon è emerso in modo molto scenografico dal laboratorio del Presidente Rose, l’uomo che si celava dietro gli strani fenomeni che stavano sconvolgendo la regione di Galar e che sta ora causando distruzione in tutta l’area. Riusciranno Ash e Goh a fermare l’incredibile Eternatus? Sembra che l’unico modo di farlo sia con l’aiuto degli altri Pokemon Leggendari, perché Goh è corso alla ricerca di Zacian e Zamazenta per domandare il loro aiuto e risolvere la situazione.

La serie di Esplorazioni Pokemon sta davvero regalando tanto ai fan della serie. Oltre ad aver riportato in scena i Leggendari della Prima Generazione, in particolare Zapdos, ora la serie, che in Italia va in onda sul canale K2, ha preannunciato il ritorno di un altro dei Pokemon più amati di sempre, Mewtwo!

Siete pronti a scoprire l’immenso potere di Eternatus?