DOOM Eternal sarà retrocompatibile al lancio!

Finalmente Bethesda ha deciso di fornire alcuni aggiornamenti sui suoi titoli su next-gen, in particolare su DOOM Eternal, confermando che il famosissimo sparatutto in prima persona sarà retrocompatibile al lancio sia con PlayStation 5 che con Xbox Series X (dove i tempi di caricamento sarebbero pazzeschi) e Series S.

Ad ogni modo l’upgrade gratuito alla next-gen è già pianificato, ma per una “data futura” che ancora non è stata svelata. La buona notizia è che l’aggiornamento sarà disponibile sia per la versione digital che per quella fisica (anche se i possessori di copia fisica non potranno passare all’aggiornamento solo digitale).

L’upgrade sarà scaricabile non appena diventerà disponibile attraverso Smart Delivery e PlayStation download, ma sulle specifiche di questo upgrade id Software, sviluppatore del gioco, non ha ancora rilasciato alcun tipo di informazione. Si può ipotizzare comunque che DOOM Eternal avrà un resa grafica straordinaria, con il 4K e 60 frame per secondo che sembrano essere la base di partenza sulle console next-gen, ma bisogna aspettare conferme ufficiali per dirlo.

Vi ricordiamo che DOOM Eternal è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il gioco è anche su Xbox Game Pass, e quindi gli utenti che hanno un abbonamento a questo servizio potranno avviarlo immediatamente sulla loro nuova console Xbox. Su Xbox Series X e S il titolo arriverà nella giornata di domani, mentre i giocatori di PlayStation 5 dovranno aspettare il 12 novembre (19 in alcune aree) per poter giocare la versione per PlayStation 4 in retrocompatibilità.

Siete pronti a rivivere le gesta di questo titolo iconico anche sulle nuove console di prossima generazione? DOOM Eternal vi aspetta!