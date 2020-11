One Piece: Luffy sorprende tutti nell’ultimo episodio

Monkey D. Luffy, lo sappiamo, è tra i personaggi più amati dell’intero universo dell’animazione nipponica. Il protagonista di One Piece è da sempre stato caratterizzato da Eiichiro Oda come un ragazzo buono, disinteressato, che mette sempre al primo posto i suoi amici e che non si tira mai indietro quando si tratta di combattere. Caratteristiche che il futuro Re dei Pirati ha sempre mostrato in tutti i suoi scontri. Vi avvisiamo, l’articolo contiene spoiler!

Ma nell’episodio 949 dell’anime di One Piece, Luffy sembra aver vissuto un’evoluzione e una maturazione interiore straordinarie, tanto da tenere quello che potrebbe essere il suo miglior discorso finora (in un episodio tra i più toccanti di sempre, forse il migliore). Confinato nella prigione di Udon (dove è arrivato dopo essere stato sconfitto da Kaido nel secondo atto della saga di Wano), Luffy, insieme ad alcuni membri dei Nove Foderi Rossi e a Hyogoro sta cercando di approfittare del caos scatenato dallo scontro tra Big Mom e Queen per spingere i detenuti alla ribellione.

Tuttavia vent’anni di dominazione da parte di Kaido sembrano aver abbattuto l’animo di questi prigionieri, che si sentono incapaci di reagire. Alcuni si convincono persino a tornare al lavoro, o a collaborare con le guardie per respingere Luffy e gli altri. Inoltre l’arma segreta di Queen, un terribile morbo che colpisce i detenuti, contribuisce ad abbassare ancora di più il morale.

Ed è proprio in questo momento che Luffy ci dimostra tutta la sua umanità, afferrando alcuni prigionieri, e infettandosi con il morbo di Queen, e cominciando poi a parlare a questi uomini distrutti, pronunciando quello che è probabilmente il suo discorso più intenso e potente nell’intera serie. Luffy promette ai detenuti di essere lì per sconfiggere Kaido, ma vuole che loro, ognuno di loro, sia disposto a lottare per la propria libertà.

Parole tanto forti da convicere infine gli uomini alla rivolta: le guardie vengono sconfitte (e con grande stile, come vedrete nel video in fondo all’articolo), la prigione conquistata. Si tratta di un nuovo passo sulla strada del conflitto con Kaido. Come cambierà ora che i prigionieri sono dalla parte del nostro eroe?

Vi ricordiamo che One Piece ha recentemente festeggiato i 21 anni di messa in onda dell’anime, mentre il manga si avvia a festeggiare lo straordinario traguardo dei 1000 capitoli. Un risultato incredibile per l’opera del maestro Eiichiro Oda.