PlayStation 5: ecco la FAQ aggiornata di Sony

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato sul suo PlayStation Blog la FAQ aggiornata con tutte le domande più importanti relative a PlayStation 5, console in uscita tra il 12 e il 19 novembre 2020. Di seguito vi condividiamo le domande e risposte più importanti emerse dall’articolo pubblicato sul Blog.

PS5 sarà disponibile in altri colori?

Al momento del lancio non saranno disponibili altri colori o design per i modelli di console PS5.

Cosa rende speciale l’unità SSD di PS5?

L’unità SSD ad altissima velocità e il sistema I/O personalizzato integrato di PS5 sono stati sviluppati con l’obiettivo di rimuovere alcune barriere al gioco e in particolare le schermate di caricamento. Gli sviluppatori saranno in grado di trasferire risorse in streaming nei giochi per PS5 a una velocità elevatissima, per cui le esperienze di gioco per PS5 risulteranno dinamiche e senza interruzioni, con viaggi praticamente istantanei persino in mondi di gioco vastissimi. Questa maggiore velocità consentirà agli sviluppatori di giochi di creare mondi più grandi e dettagliati senza le vecchie limitazioni, come i tempi di caricamento, e consente ai gamer di trascorrere più tempo a giocare e meno tempo ad aspettare.

Posso memorizzare o riprodurre giochi per PS5 da un’unità USB?

No, i giocatori non possono trasferire i giochi per PS5 su un’unità USB. Per il gioco, i titoli per PS5 devono essere memorizzati sull’unità SSD interna ad altissima velocità della console. Stiamo valutando la possibilità di consentire ai giocatori di archiviare (ma non di riprodurre) i giochi per PS5 su un’unità USB tramite un aggiornamento futuro.

Puoi comunque memorizzare e riprodurre i titoli per PS4 da un’unità USB compatibile collegata alla console PS5. Per ulteriori dettagli, continua a leggere.

Che cos’è Tempest 3D AudioTech?

Tempest 3D AudioTech è il motore personalizzato di PS5 per l’audio 3D. Garantisce prestazioni audio di alta qualità e offre un senso di coinvolgimento molto più profondo nel gioco, grazie all’esecuzione personalizzata dell’audio 3D con cuffie compatibili con PS5.

Tutti i giochi per PS5 sfrutteranno l’audio 3D?

Sì. Anche l’audio basato su canali standard risulterà più avvolgente grazie a Tempest 3D AudioTech di PS5. Gli effetti audio 3D specifici possono variare in base al gioco e l’ottimizzazione da parte dello sviluppatore offrirà l’esperienza migliore.

Più in generale, le funzionalità di elaborazione audio della console PS5 sono notevolmente più avanzate rispetto a quelle di PS4, quindi gli sviluppatori di giochi per PS5 avranno a disposizione nuovi e potenti strumenti per creare audio di gioco di qualità.

La console PS5 supporta le modalità 4K a 120 Hz?

Sì, la console PS5 supporta la specifica HDMI 2.1. HDMI 2.1 supporta la tecnologia 4K a 120 Hz, ma i TV 4K compatibili con HDMI 2.1 non sono ancora molto diffusi sul mercato.

Come funziona la tecnologia di feedback aptico del controller wireless DualSense?

Il feedback aptico di ultima generazione sostituisce le tradizionali funzioni di vibrazione con due attuatori, offrendo una suite più immersiva di potenti sensazioni fisiche. Siamo certi che gli sviluppatori di giochi troveranno molti modi interessanti e utili per sfruttare le esclusive funzionalità aptiche del controller wireless DualSense, dall’immersione più profonda dei giocatori alla comunicazione di vari stati di gioco e molto altro ancora.

Come funzionano i grilletti adattivi?

I nuovi grilletti adattivi, incorporati nei tasti L2 e R2, creano un potente effetto grilletto in tempo reale che simula le tue azioni di gioco. Ad esempio, tirando la corda di un arco nel gioco, il giocatore riesce a percepire la resistenza della corda in tensione. Oppure, premendo il pedale del freno in un gioco di guida, il giocatore può la resistenza dello sterzo in una curva stretta.