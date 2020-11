Apple mette il produttore Pegatron sotto controllo a causa di violazioni

Apple ha deciso di mettere il noto produttore cinese Pegatron sotto controllo a causa di alcune violazioni avvenute sul posto di lavoro. Queste ultime sono avvenute durante lo sviluppo dei nuovi iPhone 12, i quali però al momento non verranno più prodotti dall’azienda fino a ulteriori accertamenti.

Nello specifico, le accuse dovrebbero riguardare lo sfruttamento dei dipendenti locali e l’uso di tattiche illecite per costringere i poveri lavoratori a continuare la loro attività anche durante la notte. Ovviamente, ancora non c’è certezza al 100% di tutto ciò, ma Apple ha deciso di mettere tutto in stand by con la speranza di tutelare tutti.