100 Thieves e Cody Sun si separano

La nota organizzazione Esports 100 Thieves ha annunciato che il famoso ADC Cody Sun non farà più parte del suo roster dedicato a League of Legends. Il ragazzo coreano ha avuto un anno pieno per poter fare esperienza all’interno della squadra nordamericana e sfidare i migliori nel titolo di Riot Games.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di Cody Sun, il quale ha ringraziato pubblicamente 100 Thieves per il servizio svolto durante gli ultimi 12 mesi. Adesso, il professionista è un free agent alla ricerca di una nuova associazione che possa accoglierlo per la prossima stagione competitiva del MOBA.

100Thieves and I have decided to part ways.

Effective immediately, I will be a Free Agent heading into the 2021 season.

I am very grateful for the opportunities given to me by 100T, as well as very excited for what's to come.

For 2021, I wish to reach the top.

— Cody Sun (@CodySun) November 10, 2020