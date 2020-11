Genshin Impact: rilasciati gameplay e story-trailer di Tartaglia

miHoYo ha rilasciato gameplay e trailer della storia per il personaggio Tartaglia di Genshin Impact , che verrà rilasciato come parte dell’aggiornamento alla versione 1.1 l’11 novembre. Di seguito una panoramica del personaggio:

Incontra Tartaglia, l’astuto Snezhnayan di Genshin Impact la cui personalità imprevedibile induce le persone a indovinare ogni sua mossa. Non farti illusioni su quello che potrebbe pensare o sulle sue intenzioni. Ricorda solo questo: dietro quell’aspetto innocente e infantile si trova uno strumento di guerra finemente affilato. La sua personalità mutevole e imprevedibile può lasciare coloro che lo circondano senza parole per descriverlo. Ma in rari momenti privati, rinuncia ai titoli, getta via la sua armatura e gli strati di intrighi che ne derivano e mostra il suo sé autentico. Si chiama Tartaglia ed è devoto al brivido e alla sensazione fisica della battaglia. Come un fodero di velluto che ospita una lama apparentemente ornamentale, la sua imprevedibilità mette le persone in difficoltà.