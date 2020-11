Animali Fantastici 3 posticipato al 2022

In un articolo, The Hollywood Reporter rivela che il terzo film di Animali Fantastici è stato spostato dal 12 novembre 2021 al 15 luglio 2022. Purtroppo ormai siamo abituati ai continui postici di produzione, ma stavolta è probabile che le motivazioni di fondo siano ben diverse dai problemi dettati dalla pandemia mondiale. Il cambio di programma arriva sulla scia della notizia che Johnny Depp si è dimesso dal ruolo di Gellert Grindelwald su richiesta della Warner Bros., che è noto ai babbani più comuni come “essere licenziato”.

Animali Fantastici 3 era già stato sospeso a causa della pandemia COVID, ma adesso un giudice del Regno Unito ha respinto le accuse di diffamazione di Johnny Depp contro The Sun – che in stampa si riferiva all’attore come un “bastonatore di mogli” – aprendo la porta a un incubo di pubbliche relazioni per lo studio. Johnny Depp è ancora in lotta per una causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard in Virginia, che avrebbe ulteriormente interferito con il programma delle riprese di Animali Fantastici 3. Il rapporto rileva che la Warner Bros. è ancora in accordi per pagare l’intero stipendio di Depp, realizzando così il sogno di essere pagato otto cifre per non apparire in un film di Animali fantastici. Lo stesso Depp ha annunciato la notizia del suo abbandono su Instagram, dove ha pubblicato questa dichiarazione:

“In primo luogo, vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno donato il loro supporto e la loro lealtà. Sono stato umiliato, e sono commosso dai vostri numerosi messaggi di amore e preoccupazione, in particolare negli ultimi giorni.

In secondo luogo, desidero farvi sapere che Warner Bros. mi ha chiesto di dimettermi dal mio ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici e ho rispettato e accettato tale richiesta. La sentenza surreale del tribunale del Regno Unito non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che intendo fare appello.

La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo.”



Il film avrà come protagonista Eddie Redmayne, che si unirà ai co-protagonisti Katherine Waterston, Jude Law ed Ezra Miller. David Yates tornerà alla regia dopo aver diretto i primi due capitoli. J.K. Rowling ha contribuito a scrivere la sceneggiatura. Ora dovremo solo aspettare di sapere chi sostituirà Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald.