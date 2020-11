Among Us: è stato il gioco più scaricato per mobile a Ottobre

Dopo essere esploso in popolarità ad agosto, il gioco investigativo di InnerSloth, Among Us , non ha mostrato alcun segno di rallentamento. Secondo un recente rapporto Venture Beat di Sensor Tower, la versione mobile ha superato i 217 milioni di download ed è stato il gioco più scaricato di ottobre. Il titolo continua a schiacciare la scena dei giochi sia nei download che nei ricavi anche mesi dopo che il gioco è saltato sulla scena di Twitch e YouTube. Secondo Sensor Tower, Among Us è stato scaricato oltre 75 milioni di volte su dispositivi mobili. Il gioco è scaricabile gratuitamente sui telefoni, ma presenta acquisti in-game che hanno generato $ 39 milioni. Il successo di Among Us si ripercuote su un impressionante settembre in cui il gioco ha avuto oltre 3 milioni di giocatori simultanei che giocavano al gioco su dispositivi mobili e PC. Anche se Among Us è stato originariamente pubblicato nel 2018, InnerSloth attribuisce la nuova popolarità del gioco ai creatori di contenuti e agli streamer. Il titolo ha avuto un enorme successo su Twitch e YouTube ed è ancora il gioco più visto su Twitch.

InnerSloth Mentre Twitch, YouTube estanno godendo della popolarità di Among Us , anche alcuni altri siti stanno raccogliendo i frutti del nuovo pubblico del gioco. Secondo un rapporto, il titolo sembra andare abbastanza bene sui siti per adulti , dove il gioco ha raggiunto il picco con quasi 700.000 ricerche giornaliere a metà settembre. Da allora, il gioco è diventato ancora più popolare, con una media di circa 115.000 ricerche giornaliere. La popolarità ritrovata ha sorpreso gli sviluppatori del titolo e il team si era inizialmente impegnato a realizzare un sequel del gioco recentemente popolare. Tuttavia, dopo aver visto quanto sia popolare Among Us al momento, il team ha spostato l’attenzione sul presente e ha annullato i suoi piani per il seguito del gioco . InnerSloth ha menzionato che i piani per il secondo capitolo sarebbero stati primo titolo rielaborati nel , inclusa una nuova mappa, lobby più grandi per più giocatori e più funzioni di accessibilità. Among Us è ora disponibile su PC e dispositivi mobile.