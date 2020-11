Hyrule Warriors Age of Calamity: rivelate le funzionalità degli amiibo

I giocatori potranno presto usare i loro amiibo preferiti in Hyrule Warriors: Age of Calamity, dove sembra che toccare un amiibo farà guadagnare un oggetto casuale, un’arma o una piccola quantità di valuta. In alcuni casi, riceveranno materiali per inserire un amiibo, che è sicuramente utile per per il crafting. C’è un limite di 5 utilizzi di amiibo al giorno e al momento non è chiaro se oggetti specifici siano legati a specifici amiibo. Questo tipo di funzionalità è più o meno ciò che è stato trovato nel primo gioco di Hyrule Warriors. Anche il trasferimento dal primo gioco permetterà di giocare con più personaggi e di avere informazioni che sono state ricavate dalla demo di Age of Calamity. Dopo aver raggiunto il limite di 5 scansioni giornaliere di amiibo, viene visualizzato il messaggio non puoi ricevere più ricompense dagli accessori amiibo oggi. Mentre limitare le scansioni potrebbe infastidire alcuni giocatori, impostare un limite impedisce ai giocatori di abusare del sistema. Il filmato di gioco pubblicato di recente di Hyrule Warriors non rivela alcuna informazione aggiuntiva sull’uso degli amiibo, ma mostra un nuovo cattivo presumibilmente del Clan Yiga.

Sebbene la funzionalità degli amiibo non sia disponibile nella demo, i fan sembrano essersi divertiti. Una cosa che i giocatori hanno notato della demo, tuttavia, è il frame rate basso in Age of Calamity. Nintendo punta a 30 fps per Age of Calamity, un numero che il gioco ha avuto qualche difficoltà a mantenere a volte nella demo. In Breath of the Wild a differerenza di Age of Calamity era stabilito un sistema di crafting per i materiali che ha fornito ai giocatori molte potenziali strumenti per imparare a fare una torta di frutta e poter poi vedere Link sbavare alla vista della confezione completata era gratificante per i giocatori. Hyrule Warriors cerca di migliorare questo sistema mantenendo gli elementi chiave, adattandolo al gameplay in stile musou e collegandolo alle missioni secondarie di Link. Il sistema dei materiali sembra essere importante, motivo per cui l’utilizzo degli amiibo potrebbe aiutare. Per maggiori informazioni visita la pagina ufficiale qui. Hyrule Warriors: Age of Calamity arriva su Nintendo Switch il 20 novembre.