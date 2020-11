Tenet arriva in digitale ed è in uscita in DVD e Blu-Ray

Arriva oggi la notizia che Tenet (qui potete leggere la nostra recensione) arriverà in digitale a partire dal 15 dicembre, e in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD dal 13 gennaio. A luglio era stato rivelato che, a causa del costo di 400 milioni di dollari in produzione e marketing, sarebbero stati necessari 800 milioni di dollari al botteghino globale solo per non andare in perdita.

A causa della pandemia in atto, i cinema e l’industria dell’intrattenimento hanno subito un duro colpo finanziario e tutte le speranze erano state riposte in Tenet. Il film è stato ritardato più volte a causa delle circostanze attuali ed è riuscito ad incassare 350 milioni di dollari. La ridicola cifra di 800 milioni da raggiungere sarebbe stata già difficile in circostanze normali, figuriamoci in un momento come questo.

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan Tenet. Armato di una sola parola, Tenet, e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione del flusso del tempo. Nel film recitano anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet sarà disponibile dal 15 dicembre per l’acquisto in digitale su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e dal 29 dicembre anche per il noleggio su Infinity e Sky Primafila. Arriverà invece in DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 13 gennaio. La versione in 4K UHD e in Blu-ray conterrà diversi contenuti speciali, tra cui lo speciale ‘Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet’, con l’esplorazione della durata di un’ora sullo sviluppo e la produzione del film, raccontata dal cast e dalla troupe.