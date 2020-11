Sackboy A Big Adventure Recensione: il pupazzo più famoso di sempre è tornato!

Con l’arrivo della nuova PlayStation 5, non potevano mancare anche le storiche esclusive che da anni ci accompagnano nelle nostre sessioni di gioco con la console targata Sony. Ecco che infatti è arrivato Sackboy A Big Adventure, in cui vedremo il ritorno del carinissimo pupazzo di pezza in una nuova missione per salvare i suoi amici dalle grinfie del male!

La disponibilità del titolo sviluppato da Sumo Digital è fissata per il lancio della macchina da gioco. Ragion per cui non dovremmo nemmeno aspettare molto per poter fruire del nuovo platform. Precisamente, sarà il 19 novembre la data da segnarci per l’arrivo di uno dei vecchi pilastri e mascotte dell’azienda giapponese. Non ci resta che entrare nel magico mondo ideato dagli autori della famosa serie di Little Big Planet! Il nuovo approccio ci avrà convinto, oppure era meglio mantenere il classico gameplay a cui la trilogia ci ha abituato nel corso del tempo?

Sackboy A Big Adventure: la grande scommessa

Tutti i fan della storica serie di Little Big Planet saranno sicuramente sobbalzati dalla loro sedia al momento dell’annuncio di Sackboy A Big Adventure. Sebbene entrambe le opere interattive siano dei platform, è innegabile di come il nuovo videogioco per PS4 e PlayStation 5 abbia rivoluzionato le carte in tavola. Innanzitutto, adesso c’è un vero e proprio filo narrativo da seguire. Quindi non dovremo più vagare all’interno di livelli creati dalla community o esplorare aree pre-fabbricate che ci offrono pochissimo contesto.

Ad accompagnarci c’é una fiaba curata nei minimi dettagli. Già, perché non dobbiamo dimenticare il fatto che il target principale della fruizione sono i bambini e tutta la schiera di giocatori occasionali che preferiscono passare una serata in tranquillità con un ottimo capitolo ludico. In questo Sackboy A Big Adventure si è rivelato come una scommessa conquistata totalmente. Abbiamo amato il nuovo approccio da parte di Sumo Digital, il quale ha deciso di porre una concentrazione maggiore per ogni mappa di gioco e, soprattutto, offrirci un incipit narrativo sulla motivazione per cui dobbiamo intraprendere la nostra missione di salvataggio.

La componente multigiocatore, da sempre traino della saga, non è però stata abbandonata. Fortunatamente, possiamo ancora unirci ai nostri amici e completare gli obiettivi di gioco congiuntamente. Oltre ad approfondire ancora di più la giocabilità, tutto ciò risulterà anche utile per quanto concerne la realizzazione di alcune tattiche che non possono essere effettuate da singoli. Insomma, questa volta c’é n’é per tutti: volete sfruttare la modalità cooperativa? Oppure siete curiosi di scoprire la prima storia vera e propria in cui il simpaticissimo Sackboy è coinvolto? Ora tutto è possibile. La next-gen ha colpito anche l’omino di pezza simbolo della console di casa Sony, e noi non potremmo che essere più felici!

Sackboy è ora next-gen!

La versione provata da noi di GamesVillage è quella disponibile per PlayStation 5. Ecco perché abbiamo avuto l’opportunità di provare tutte le implementazioni che sono arrivate grazie all’innesto dell’innovativo controller DualSense, ancora una volta dimostratosi come vero e proprio protagonista della nuova generazione.

Le interazioni causate da ogni azione, offensiva e non, sono state amplificate in maniera esponenziale rispetto al passato. Colpire un nemico, saltare un ostacolo o semplicemente camminare nei prati sarà un’esperienza totalmente diversa. Un plauso va’ fatto sicuramente agli sviluppatori, i quali sono riusciti a creare un perfetto mix tra la periferica e l’avventura di Sackboy A Big Adventure. L’utilizzo del nuovo sistema di vibrazione e dei trigger adattabili è stato, a dir poco, eccelso. Quasi ogni incontro si è rivelato diverso l’uno dall’altro, risultando in una perfetta armonia di elementi già visti, ma semplicemente spettacolari e innovativi.

Il gameplay della fruizione si è rivelato più che godibile proprio grazie alla nuova feature dovuta al gamepad. Nonostante la semplicità nel completamento dei livelli che abbiamo notato, dobbiamo ammettere che l’intero corso della storia è risultato piacevole da seguire e per nulla noioso. Anzi, ad ogni cambio di scena eravamo sempre più curiosi poiché volevamo scoprire quale altro tipo di effetto fisico ci saremmo trovati ad affrontare.

Il sublime lavoro compiuto dai creatori di Sackboy A Big Adventure è stato sicuramente frutto dell’avanzamento tecnologico, ma non possiamo scindere il fatto che tutti gli autori del progetto abbiano saputo esprimere la loro creatività ed estro artistico al massimo delle loro potenzialità. Saremo onesti: non avevamo grandi aspettative su quest’opera interattiva, visto che è sempre stata una sorta di fruizione dalla scarsa rigiocabilità e, a lungo andare, estremamente lineare, però adesso è tutto stravolto, in meglio!

Unici nel nostro genere

Un’altra feautre che Sackboy A Big Adventure ha deciso di ereditare dalla celebre serie di Little Big Planet è senza ombra di dubbio l’elemento della personalizzazione. Infatti, durante il completamento dei livelli di gioco è possibile trovare nuovi accessori e vestiti con cui abbellire il nostro pupazzetto di pezza.

Un’implementazione semplice, la quale ha il suo fascino. Nulla passa inosservato, così come la cura nei dettagli posta per ogni pezzo estetico che possiamo far indossare al protagonista della simpatica storia. Il funzionamento della customizzazione segue ciò che già abbiamo potuto vedere con la più conosciuta trilogia. In pratica, ogni parte del corpo è divisa in “aree”. Per cui le opportunità di abbinamento sono quasi infinite. Possiamo provare a travestire il nostro Sackboy come un pirata, ma con degli eleganti occhiali da sole e così via.

Ovviamente, non tutto è gratis. Ragion per cui bisogna completare determinate sfide e compiere azioni secondarie, spesso rischiose, al fine di aggiungere al nostro armadietto virtuale l’ultimo capo alla moda. Abbiamo apprezzato questa mossa, visto che riesce ad aggiungere uno strato di complessità maggiore del solito e da’ la carica necessaria per riprovare quella specifica mappa, soltanto per poter finalmente raccogliere il nostro copricapo preferito. E poi, essere unici non è mai un male e una volta che la modalità co-op verrà resa disponibile, potremo distinguerci dalla massa con il nostro stile inconfondibile!

Un mondo colorato e pieno di sorprese

Uno dei punti di forza di Sackboy A Big Adventure è, senza alcun’ombra di dubbio, il mondo di gioco. Quest’ultimo è stato in grado di farci capire il vero potenziale della next-gen di PlayStation, anche se oggettivamente siamo davanti ad un concept cartoonesco. Tuttavia, siamo dell’opinione che non bisogna essere un tripla A per poter dimostrare la propria bellezza grafica, e questo caso ne è l’esempio lampante.

Basta osservare le immagini presenti in questo articolo per vedere il vivace mondo in cui il nostro caro Sackboy è partito per salvare tutti i suoi amici. Le texture di ogni modello sono curate nei minimi dettagli, soprattutto quella del personaggio principale. Oseremmo addirittura constatare che il protagonista è talmente ricco di dettagli da risultare spaventoso, in maniera positiva. Lo stesso vale per gli elementi ambientali e tutti i nemici che dovranno sbarrarci la strada, inutilmente. I riflessi e le ombre sono di altissima fattura, nonostante non ci sia un’opzione per la tecnologia RTX, crediamo che le luci dinamiche proposte siano ottime. Inoltre, non abbiamo mai subito cali di frame rate o stuttering. Quindi non solo esteticamente perfetto, ma anche in termini di performance e potenza offerta. Se tutti i videogiochi che usciranno in futuro per PlayStation 5 prenderanno spunto da Sackboy A Big Adventure, allora l’intera community deve prepararsi perché verremo inondati da una stupenda marea di nuove esperienze, nuove avventure ed un tipo di interazione che non abbiamo mai visto prima d’ora.

Non esiste un vero e proprio difetto nella creazione di Sumo Digital, se non che ad un certo punto possa finire. L’abbiamo detto prima che ogni sezione di gioco potrebbe risultare molto semplice per gli esperti del genere platform, ma non bisogna ignorare che il target principale è quello dei più giovani. Se dovessimo metterci nei loro panni, allora il bilanciamento di complessità risulta anch’esso pressoché ottimale e privo di curve di apprendimento dalla dubbia ripidità. La mascotte di casa Sony è tornata più bella che mai e non potevamo che essere più felici di raccontarvi della sua entrata in scena!

Noi di GamesVillage.it abbiamo adorato il nuovo Sackboy A Big Adventure e non possiamo farne a meno! Il nuovo capitolo che vede come protagonista il famoso pupazzo di pezza si è rivelato una vera e propria scommessa vincente. Non solo sono rimasti elementi storici della franchise, come la modalità co-op, ma adesso è stato introdotto un vero e proprio sistema narrativo adatto ai più piccoli. Ci siamo sentiti immersi in una fiaba, proprio perché oltre alla simpatica storia per bambini, anche il mondo di gioco si è fatto avanti più forte che mai con le texture in altissima definizione ed un sistema di illuminazione da next-gen. La ciliegina sulla torta è arrivata grazie al gameplay, il quale ha offerto un eccelso mix di interazione e feeling fisico con l’aggiunta del controller DualSense. L’unico punto che potrebbe far storcere il naso ad alcuni tipi di giocatori è probabilmente la complessità di ogni sezione, un po’ troppo semplice per gli standard. Tuttavia, siamo dell’idea che Sackboy A Big Adventure sia un’opera interattiva perfetta per gli utenti di tutte le età e, fidatevi, vi saprà regalare forti emozioni!