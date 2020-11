Tetris Effect Connected: rilasciato il nuovo trailer di lancio

L’editore Enhance Games e gli sviluppatori Monstars e Resonair hanno rilasciato il trailer di lancio di Tetris Effect: Connected , che uscirà per Xbox Series, Xbox One e PC tramite Microsoft Store per $ 39,99, nonché tramite Xbox Game Pass per console e PC, il 10 novembre. Come annunciato in precedenza, l’espansione multiplayer aggiunta a Tetris Effect: Connected sarà resa disponibile come aggiornamento gratuito di Tetris Effect per PlayStation 4, PC tramite Epic Games Store e Oculus Quest nell’estate 2021.

Di seguito una panoramica del gioco:

Tetris Effect: Connected aggiunge una nuovissima e robusta espansione multiplayer all’enorme varietà di modalità per giocatore singolo coinvolgenti e innovative che ha reso Tetris Effect famoso e con le nuovissime modalità cooperative e multiplayer competitive online e locali! Tetris Effect è Tetris come non l’hai mai visto, o sentito o provato prima: una reinvenzione incredibilmente avvincente, unica e incredibilmente splendida di uno dei giochi di puzzle più popolari di tutti i tempi, dalle persone che ti hanno portato il il pluripremiato Rez Infinite e il leggendario puzzle game Lumines . Musica, sfondi, suoni, effetti speciali: tutto, fino ai pezzi di Tetris stessi, pulsa, balla, luccica ed esplode in perfetta sincronia con il modo in cui stai giocando,con gli oltre 30 livelli e le 10 modalità del gioco che vorresti provare ancora e ancora. Una sfida per la mente e una festa per tutti i sensi, Tetris Effect: Connected è la scusa perfetta per giocare a Tetris ancora e ancora e ancora, e ancora, e ancora e ancora e ancora e ancora e ancora e ancora. Il gioco sfrutta lo Smart Delivery che consente l’accesso sia al titolo Xbox One, sia al titolo Xbox Series X e Xbox Series S quando sarà disponibile.



Caratteristiche principali