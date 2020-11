ESWAP X: Thrustmaster svela il suo nuovo controller

Thrustmaster annuncia l’arrivo del suo secondo gamepad professionale modulare ESWAP, accompagnato da licenza ufficiale Xbox, L’ESWAP X.

La nuovissima edizione del modello iniziale presentato lo scorso anno, è caratterizzata da mini-stick di nuova generazione, per una maggiore durata e una migliore precisione, dalla possibilità di bloccare fisicamente i grilletti, dalla rimappatura manuale dei pulsanti e dal controllo del volume delle cuffie; oltre all’accesso alla versione più recente del famoso software Thrustmapper, che offre nuove funzioni.

Grazie alla funzione Hot Swap, che permette di scambiare istantaneamente tra loro, in qualsiasi momento, tutti i moduli del gamepad, i giocatori potranno avvantaggiarsi, in maniera semplice e veloce, utilizzando la configurazione ottimale per qualunque gioco stiano giocando.

L’ESWAP X PRO CONTROLLER dispone di mini-stick analogici di nuova generazione (S5 NXG), per una migliore precisione e una maggior durata rispetto ai precedenti mini-stick Thrustmaster.

I giocatori godranno di una migliore resistenza fisica, un ricentraggio più preciso e persino una durata doppia dei pulsanti integrati nei mini-stick

I giocatori possono ora regolare la lunghezza della corsa dei grilletti, per adattarli al meglio a qualsiasi stile di gioco.

Thrustmaster offre inoltre nuovi moduli compatibili con il controller, caratterizzati da tact switch ultra reattivi, che offrono un più alto livello di precisione e tempi di risposta prossimi allo zero, oltre a una sensazione di maggiore controllo.

La possibilità di rimappare manualmente i pulsanti posteriori permette ai giocatori di trovare e utilizzare le migliori combinazioni tra i pulsanti, per adattarli al meglio a qualsiasi tipo di gioco e a mani di ogni dimensione.

Così come il suo predecessore, il controller dispone di un nuovo ecosistema di moduli, accompagnato da licenza ufficiale Microsoft, che consente ai giocatori di aggiornare il look del proprio gamepad e di migliorarne le prestazioni.

Tra i moduli disponibili ci sono:

ESWAP X GREEN COLOR PACK e ESWAP X BLUE COLOR PACK:

Pack di moduli in stile mimetico per il controller, che consentono agli utenti di espandere la propria comfort zone di gioco. Moduli con nuovi profili e nuove texture, che permettono agli utenti di andare oltre i propri limiti e di alzare il loro livello di gioco: il tutto grazie a 7 moduli, oltre a 2 pomelli aggiuntivi per i mini-stick.

ESWAP X S5 NXG MINI-STICK MODULE:

Mini-stick sostitutivi di nuova generazione: se hai rotto o hai perso il tuo modulo mini-stick, o se ne hai esaurito il ciclo vitale da milioni di attivazioni, potrai ripartire alla grande.

ESWAP X D4XB D-PAD MODULE:

D-pad sostitutivo: se hai rotto o hai perso il tuo modulo D-pad, o se ne hai esaurito il ciclo vitale da milioni di attivazioni, potrai ripartire alla grande.

ESWAP T-CASE:

La custodia rigida ESWAP T-Case completa l’ecosistema, permettendo ai giocatori di trasportare in totale sicurezza il proprio gamepad e i relativi moduli, ovunque stiano andando (in luoghi di gioco differenti, partecipando a dei LAN party o dovendo cambiare casa).

Di seguito potete trovare i prezzi per tutto l’ecosistema ESWAP X PRO CONTROLLER:

ESWAP X PRO CONTROLLER: 149,99 £ / 159,99 $ / 169,99 €

ESWAP X GREEN COLOR PACK: 44,99 £ / 49,99 $ / 49,99 €

ESWAP X BLUE COLOR PACK: 44,99 £ / 49,99 $ / 49,99 €

ESWAP X S5 NXG MINI-STICK MODULE: 17,99 £ / 19,99 $ / 19,99 €

ESWAP X D4XB D-PAD MODULE: 17,99 £ / 19,99 $ / 19,99 €

ESWAP T-CASE: 17,99 £ / 19,99 $ / 19,99 €

Per maggiori informazioni sul dispositivo potete visitare la pagina ufficiale del prodotto qui.