Joyride: ecco il nuovo film con Olivia Colman

L’attrice premio Oscar Olivia Colman (La Favorita, The Crown) ha ufficialmente firmato per recitare nel prossimo film drammatico irlandese di Emer Reynolds intitolato Joyride, che dovrebbe iniziare la sua produzione il prossimo anno a Wild Atlantic Way nell’Irlanda occidentale. Questo segna la prima commedia di Olivia Colman da un po’ di tempo a questa parte, dopo aver recitato solo in recenti progetti drammatici come Them That Follow e The Crown 3 del 2019, nonché il prossimo film drammatico The Father con Anthony Hopkins e The Crown Stagione 4 di Netflix (qui la nostra recensione).

Joyride seguirà la storia di Joy, interpretata da Olivia Colman, in un’avventura, perché è pronta a regalare il suo bambino appena nato alla sua migliore amica. Quello che non può anticipare è che anche un monello di strada sfacciato è pronto per il viaggio. Entrambi sono in fuga; due diamanti allo stato grezzo, formano una coppia ribelle. Il regista Emer Reynolds ha dichiarato in un’intervista:

“Siamo entusiasti di avere la meravigliosa Olivia Colman, un’artista di talento, intelligenza e profondità così incredibili, per non parlare della genialità comica. Sarà un piacere sfruttare la sua crudezza e la sua commedia e, soprattutto, il profondo coraggio che è visibile in tutto il suo lavoro.”



Mentre il produttore Aoife O’Sullivan ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di portare in produzione questa storia molto originale, emozionante ed esilarante con Emer Reynolds al timone. La sceneggiatrice Ailbhe Keoghan è un vero talento e avere Olivia Colman nel ruolo della protagonista Joy è un sogno che si avvera”.

Joyride sarà il primo lungometraggio narrativo alla regia del vincitore all’Emmy Emer Reynolds, noto per il suo lavoro sui film documentari. È scritto da Ailbhe Keoghan con Aoife O’Sullivan e Tristan Orpen Lynch come produttori attraverso il loro banner di Subotica. È anche una produzione di Embankment, che gestirà le vendite in tutto il mondo e saranno produttori esecutivi.