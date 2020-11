Maneater: trailer per il lancio su PS5 e Xbox Series

A fine settembre vi avevamo fatto sapere che Maneater sarebbe arrivato anche su console next-gen. Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 22 maggio, lo ShaRkPG, così chiamato dagli sviluppatori di Tripwire Interactive, è disponibile da oggi su Xbox Series X e S, e dal 12 novembre anche su PlayStation 5 (qui in Italia dal 19 novembre).

Per chi possiede già il gioco su PlayStation 4 o Xbox One, l’aggiornamento next-gen è gratuito, per i possessori PC invece l’update arriverà ad inizio 2021.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Queste le novità della nuova versione, attraverso il comunicato sul sito ufficiale di Tripwire Interactive:

Completamente evoluto per la prossima generazione di console, Maneater supporta il 4K HDR nativo a 60 FPS e nuovi effetti di illuminazione che daranno vita al mondo sottomarino di Maneater come solo le console di nuova generazione possono fare, con Ray-Tracing in arrivo in un post -patch di rilascio. I possessori di Xbox Series S beneficeranno anche di una maggiore fedeltà grafica e frame rate. La versione PC di Maneater riceverà aggiornamenti di nuova generazione nella prima metà del 2021. Maggiori informazioni su questi miglioramenti arriveranno nel prossimo futuro.

I giocatori che attualmente possiedono Maneater su Xbox One o sul sistema di intrattenimento per computer PlayStation4 hanno accesso a un aggiornamento completo e gratuito, quindi man mano che la loro console si evolve, anche Maneater lo fa!