Guardiani della Galassia 3: la sceneggiatura è stata completata

Il regista James Gunn ha confermato che la sceneggiatura di Guardiani della Galassia 3 è stata completata. Il primo film di Guardiani della Galassia è del 2014, e divenne rapidamente un successo di critica e commerciale, tanto che Gunn tornò a dirigere Guardiani della Galassia 2. Grazie alla leadership e alla visione di Gunn, i Guardiani si sono trasformati in una pietra angolare dell’universo cinematografico Marvel.

Mentre il terzo capitolo non ha ancora iniziato le riprese, il film ha già sopportato la sua giusta dose di sfide. Gunn è stato originariamente scelto per il terzo film dopo il suo lavoro con i primi due. Tuttavia, Gunn è stato licenziato dalla Disney dopo che un sito web conservatore ha portato alla luce molti dei vecchi tweet del regista. Detto questo, Gunn è stato successivamente riassunto per girare Guardiani della Galassia 3. Però Gunn lavorerà prima al nuovo programma per HBO Max Peacemaker prima di girare il terzo film.

Mentre l’attesa per i fan risulta straziante, Gunn ha confermato tramite Twitter che la sceneggiatura è stata completata. Inoltre, la Disney ha assunto la maggior parte dei responsabili di produzione del film. La trama di questo terzo capitolo è ancora riservata ma ci sono state moltissime speculazioni al riguardo. La squadra ha subito una perdita devastante quando Thanos (Josh Brolin) ha ucciso Gamora (Zoe Saldana) in Avengers Infinity War. Eppure la rapina dei Vendicatori in Avengers Endgame ha (ri)introdotto una Gamora del 2014. Sebbene questa Gamora non abbia avuto avventure con i Guardiani, è probabile che il personaggio preferito dai fan non lascerà ancora l’MCU. In quella nota, Avengers Endgame ha mostrato i Guardiani che si preparavano a cercare Gamora dopo la battaglia della Terra. Anche se non è stato ancora confermato nulla, trovare Gamora sembra un obiettivo plausibile per Guardians of the Galaxy Vol. 3. Tuttavia, solo il tempo dirà se questa teoria si rivelerà corretta.