The Falconeer: disponibile su PC e Xbox Series

Da oggi è disponibile, su PC e Xbox Series X e S, The Falconeer, open world con combattimenti aerei sviluppato da Tomas Sala e pubblicato da Wired Productions. Proprio il pulbisher ha data poco fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questo il comunicato che accompagna il trailer di lancio di The Falconeer:

Apripista in un rilascio privo di “punk” e “chief”, The Falconeer è uno straordinario titolo in arrivo per Xbox Series X e Xbox Series S di Microsoft. Offre più di 12 ore di gioco combinate con una storia davvero unica e una colonna sonora originale eclettica composta dal pluripremiato Benedict Nichols, e supportata da un cast incredibile di doppiatori di diverse lingue, tra cui Mikee Goodman, Carolina Stiles e Tegen Hitchens.

In arrivo in contemporanea per PC su Steam e tramite altri importanti rivenditori come GOG, GMG, Fanatical, Gamesplanet e Gamersgate, The Falconeer fonde intensi combattimenti aerei acrobatici a un mondo aperto mozzafiato e colmo di creature fantastiche. The Falconeer è stato già acclamato dalla critica come “una magia videoludica” e “talmente bello da rimanere a bocca aperta”, e punta a offrire un’autentica esperienza da nuova generazione per i giocatori di PC e console.

Per celebrare il rilascio su PC, i giocatori potranno risparmiare il 10% partecipando ai festeggiamenti in streaming in corso adesso su store.steampowered.com/app/1135260/The_Falconeer, dove si terranno anche varie competizioni e giveaway!

“Creare The Falconeer è stato un viaggio durato anni. Per me è un gioco profondamente personale e non vedo l’ora che i giocatori lo provino“, ha affermato il creatore di The Falconeer, Tomas Sala. “A prescindere che lo giocherete su PC o Xbox, prendetevi del tempo per godervi il mondo del Grande Ursee e tutto ciò che ha da offrire. Sono sicuro che vi piacerà”.

“Lavorare a The Falconeer insieme a Tomas è stata un’esperienza incredibile“, ha riferito Leo Zullo, amministratore delegato di Wired Productions. “Osservare in prima persona la sua passione, la sua attenzione al design e la sua devozione nel produrre qualcosa di davvero unico è stato fonte di ispirazione per tutti noi. Il mondo che Tomas ha creato non ha eguali, e non vediamo l’ora che i giocatori esplorino le meraviglie oceaniche di The Falconeer”.

Statistiche per Xbox Series X e Xbox Series S*

• Xbox Series X: 60 fps a 4k, 120 fps a 1800p + HDR, 120 Hz

• Xbox Series S: 60 fps a 1800p, 120 fps a 1080p

• Tempo di caricamento: 13 secondi

• 1,6 GB di installazione *Grazie a Xbox Smart Delivery, The Falconeer è perfettamente giocabile anche su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X.

Wired Productions continua a supportare i venditori in questi tempi difficili e offre alla famiglia di dispositivi Xbox un’Edizione Day One al prezzo di 34,99 £, 39,99 $ e 39,99 €. I fan possono ordinarla direttamente su Wired Store o cercare un rivenditore locale qui. Per ulteriori informazioni visita TheFalconeer.com, scrivici su Twitter o unisciti al canale ufficiale su Discord. L’edizione digitale per PC e Xbox costa 24,99 £, 29,99 $ e 29,99 €, con una versione Digital Deluxe per PC al prezzo di 29,99 £/34,99 $/34,99 € disponibile su Steam.