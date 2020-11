Borderlands 3: i Cacciatori della Cripta arrivano su next-gen con il trailer di lancio

2K e Gearbox Entertainment hanno rilanciato oggi il pluriacclamato Borderlands 3, rilasciando nuovi contenuti, cosmetici ed edizioni al dettaglio, oltre a un aggiornamento che ottimizza l’esperienza per le console di nuova generazione. Borderlands 3 next-gen upgrade è ora disponibile per Xbox Series X ed Xbox Series S. Sarà disponibile per PlayStation 5 il 19 Novembre. Borderlands 3 è stato completamente ottimizzato per sfruttare la potenza di elaborazione delle console di nuova generazione, portando un nuovo livello di fedeltà grafica. Le console Xbox Series X e PlayStation 5 visualizzano l’opera fino a 60 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 4K in modalità single-player e online co-op, e tutte le console next-gen supportano lo split-screen a tre e quattro giocatori per il multiplayer locale. Inoltre, lo split-screen verticale per la co-op locale a due giocatori è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Xbix Serues S e sarà disponibile su PlayStation 5 non appena la console verrà lanciata.

Tutti i giocatori che possiedono o acquistano una copia del titolo potranno scaricare gratuitamente l’aggiornamento next-gen all’interno della stessa famiglia di console. Tutti i contenuti aggiuntivi e i file di salvataggio possono essere trasferiti su console next-gen all’interno della stessa famiglia, in modo che i giocatori possano tornare all’azione proprio dove l’avevano lasciata. I player che possiedono un disco fisico di Borderlands 3 avranno bisogno del modello di console Xbox Series X o del modello standard di PlayStation 5 che include un disco drive per sfruttare queste caratteristiche. Oggi segna anche il lancio di Designer’s Cut, un nuovissimo add-on scaricabile di Borderlands 3 che crea nuovi modi di giocare introducendo un ulteriore Albero delle Abilità per ogni Cacciatore della Cripta e Corsa alle Armi, un’esperienza roguelike che è veloce, stimolante e costantemente remixata da elementi randomizzati. Mettendo l’accento sulle armi e sul gameplay, Corsa alle Amri rende ogni bottino della modalità significativo ed emozionante. Nel frattempo, i giocatori alla ricerca di nuovi modi per sperimentare le sparatorie e i saccheggi di Borderlands 3 possono esercitare la potenza degli Albero delle Abilità aggiuntivi per sviluppare le loro uniche build di Cacciatore della Cripta.