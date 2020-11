Devil May Cry 5 Special Edition: disponibile da oggi su Xbox Series X

È giunto il momento di buttarsi nella mischia: Devil May Cry 5 Special Edition è qui, con nuovissime funzionalità e con Vergil come personaggio giocabile. La versione digitale del titolo è disponibile da oggi su Xbox Series X, Xbox Series S, mentre arriverà il giorno del lancio della console su PlayStation 5. La versione fisica per tutte le console sarà invece disponibile dall’1 dicembre 2020.

Devil May Cry 5 Special Edition alza la posta sull’azione elegante e pluripremiata con funzionalità di nuova generazione che migliorano la grafica, l’audio e le prestazioni. I giocatori possono abilitare frame rate fino a 120 fps, giocare con una straordinaria fedeltà 4K su console di supporto e combattere tra i riflessi realistici, le ombre e l’illuminazione vivida creati utilizzando la tecnologia ray tracing. L’audio 3D migliorato aiuta i giocatori a mantenere il loro Smokin’ Sexy Style attraverso l’azione frenetica e mozzafiato, consentendo di ascoltare i movimenti dei nemici sopra, sotto e su qualsiasi lato del loro personaggio con precisione millimetrica. Devil May Cry 5 Special Edition include anche tutti i contenuti della Deluxe Edition e dell’EX Color Pack di Devil May Cry 5.

Il ray tracing sarà disponibile come update del titolo scaricabile su Xbox Series X, ma l’opera non supporterà il ray tracing su Xbox Series S. La potenza delle console next-gen consente ai giocatori di sperimentare la sfida aggiuntiva della difficoltà Legendary Dark Knight, che aggiunge una quantità folle di nemici a ogni incontro e la maggiore velocità della modalità Turbo per le combo più eleganti. Inoltre, questa edizione introduce Vergil come personaggio giocabile nell’ultimo capitolo della saga dei Figli di Sparda, consentendo ai giocatori di affrontare tutte le missioni di Devil May Cry 5 in modalità Vergil e la modalità sfida del Bloody Palace nei panni del famigerato Dark Slayer.

A partire dal 15 dicembre 2020 tutti i contenuti di Vergil saranno disponibili sotto forma di DLC per coloro che hanno acquistato il prodotto targato Capcom per PlayStation 4, Xbox One e Steam.