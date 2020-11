Annunciata la Serious Sam Collection per Nintendo Switch

Devolver Digital e Croteam hanno recentemente annunciato Serious Sam Collection per Nintendo Switch, saga dedicata al carismatico e violento Sam Stone. Lanciato inizialmente su Google Stadia dall’8 aprile, la collezione arriverà tramite l’eShop della console nella giornata del 17 novembre alla modica cifra di €29,99.

Serious Sam Collection presenterà al suo interno i seguenti capitoli della serie: Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD The Second Encounter, e Serious Sam 3 BFE insieme alle espansioni The Legend of the Beast e Jewel of the Nile. Ecco la descrizione del prodotto: