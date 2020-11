Dead by Daylight: svelato A Binding of Kin

Behaviour Interactive ha svelato i contenuti del capitolo 18 di Dead by Daylight, dal titolo A Binding of Kin, attraverso un filmato animato, che potete vedere in fondo alla notizia. Disponibile sulla player test build 4.4.0 su Steam, e in arrivo in modo ufficiale prossimamente, l’aggiornamento contiene:

Nuovo Killer: The Twins

Nuova Sopravvissuta: Élodie Beaumont

Visual Update: Mount Ormond Resort

Visual Update: Autohaven Wreckers

Questo il testo che accompagna il filmato su YouTube:

A Binding of Kin è il prossimo capitolo di Dead by Daylight. I gemelli – Charlotte e Victor Deshayes – hanno formato un legame emotivo come nessun altro. Dopo una vita di difficoltà e sofferenza, l’Entità ha trasformato il loro amore reciproco in qualcosa di veramente terrificante. La nuova sopravvissuta è Élodie Rakoto. Astuta, intelligente e risoluta, Élodie ha trascorso la sua vita cercando di scoprire il mistero della scomparsa dei suoi genitori. Afflitta e piena di sensi di colpa, si è rivolta all’occulto per trovare le risposte che stava cercando.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Dead by Daylight è disponibile da oggi anche su Xbox Series X e S. Arriverà su Playstation 5 con il lancio della console Sony (qui in Italia il 19 novembre): i giocatori possono accedere al gioco gratuitamente sulla loro nuova console, con i tuoi progressi trasferiti automaticamente.