Xiaomi e MediaTek sponsorizzano il torneo Arena of Valor in Brasile

L’azienda elettronica cinese Xiaomi e il produttore taiwanese di componenti elettronici MediaTek si uniscono come sponsor di un torneo Arena of Valor in Brasile. La competizione è organizzata dalla società brasiliana di promozione di Esport Gaming Culture , che per la prima volta investe in un gioco mobile, scegliendo l’arena di battaglia online multiplayer 5v5 (MOBA) pubblicata da Tencent .

MediaTek ha anche acquisito i diritti di denominazione del torneo, che si chiamerà MediaTek Cup. Attraverso questa sponsorizzazione, l’azienda, che produce CPU, GPU, tra gli altri componenti elettronici, è disposta a sottolineare l’importanza di questi negli smartphone, soprattutto per i giocatori mobili.

La MediaTek Cup sarà trasmessa dal 23 al 26 novembre su Nimo TV , la piattaforma di streaming di proprietà di Huya focalizzata principalmente sui giochi mobili, che supporta anche la promozione del torneo. Il montepremi ammonta a $ 8K BRL (circa $ 1,5K USD) diviso tra i quattro primi posti.