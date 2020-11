DIR-X1560 EXO AX1500: La recensione del router di D-Link

Nei tempi in cui viviamo, la problematica principale che gli utenti si ritrovano ad affrontare non è più tanto la velocità della rete internet, ma piuttosto è quella di avere una connessione che sia sempre affidabile e che rimanga stabile nel tempo, nel nostro caso durante le sessioni di gioco soprattutto. Ovviamente esistono diversi modi per sopperire a questa problematica ma, in caso di una connessione instabile o comunque inaffidabile, la prima cosa che si va’ a cambiare è proprio il router che può essere considerato come la porta che ci garantisce il primo accesso principale all’immenso mondo di internet. In quanto esso è il mezzo principale per offrire un servizio del genere, deve essere costantemente aggiornato dal punto di vista di protocolli interni ed altri tipi di aggiornamenti a livello software. Alla luce di questo, D-Link ha creato DIR-X1560 EXO AX1500, un nuovo device alla portata di tutte le tipologie di utenti, al fine di garantire una connessione semplice, veloce e, al tempo stesso, estremamente stabile. Ma andiamo a vedere se il router in questione rispecchia queste caratteristiche oppure bisogna lavorare alla risoluzione di alcune mancanze.

D- Link DIR-X1560 EXO AX1500: Specifiche Tecniche

Di seguito vi elenchiamo le specifiche tecniche principali del router:

Marca: D-Link

Nome Completo: EXO AX AX1500 Wi-Fi 6 Router DIR-X1560

Velocità Wireless: 1200Mbps + 300Mbps (1500Mbps Totali)

SDRAM: 256 Mb

Dimensioni: 251.64 x 166.47 x 194.18 mm

Peso: 410 g

Tecnologia Wi-Fi: Dual-band Wi-Fi 6 (802.11ax) A1500

Sicurezza Wi-Fi: WPA / WPA2 / WPA3

Interfaccia Web: Si

Applicazione per cellulari: Si (D-Link Wi-Fi App)

Funzionalità da Bridge: No

Porte USB: Nessuna

Porte LAN: 4

Numero di Antenne: 4

Un supporto Wi-Fi di ottima fattura

Il punto forte del nuovo dispositivo D- Link DIR-X1560 EXO AX1500 è il suo supporto del protocollo Wi-Fi 6, nonostante quest’ultimo offra ovviamente il supporto alle reti di tipo 5 GHz, visto che non tutti i dispositivi sono ancora in grado di reggere le reti di ultima generazione sviluppate da pochissimo tempo. Il router è diviso in canali, 2×2 ciascuno di 2,4 Ghz con un massimale di 300 Mbps e ulteriori 2×2 a 5 GHz con massimale di 1200 Mbps per un totale di 1500 Mbps.

Una caratteristica fondamentale del router, inoltre, è la sua semplice interfaccia utente che, accedibile direttamente dal browser (come altri router) offre la possibilita’ di personalizzare completamente gli aspetti tecnici del dispositivo in maniera facile e veloce.

Grazie all’applicazione, inoltre, è possibile attivare e gestire il parental control per i genitori, in modo da poter garantire un internet sicuro anche per i più giovani. Funzione, sfortunatamente, disponibile solo per l’app.

All’apparenza semplice, ma in realtà molto complesso

Anche se il fattore estetico è, solitamente poco considerato, il D-Link DIR-X1560 EXO AX1500 si presenta come un router classico, di colorazione nera e con 4 antenne direzionali. Sfortunatmente, il dispositivo è completamente sprovvisto di una porta USB, nonostante ciò, il retro è caratterizzato da 4 porte ethernet gigabit e 1 WAN, dove è presente anche il tasto di spegnimento e accensione del dispositivo.

Nonostante tutto però, la caratteristica del DIR-X1560 EXO AX1500 che ci ha stupito di più, è probabilmente la sua tecnologia OFSMA e MU-MIMO, le quali permettono di comunicare più dati a più dispositivi riducendo contemporaneamente la latenza, lo rendono un Router estremamente performante per la domotica. Dal punto di vista strettamente tecnico, infatti, il dispositivo è in grado di supportare un alto numero di device collegati simultaneamente, riducendo enormemente i tempi di latenza e garantendo alte performance in ambiente casalingo.

Un’altra funzione interessante del prodotto che deve essere assolutamente presa in considerazione è la tecnologia TWT (Target Wake Time), che riduce il consumo della batteria per i dispositivi collegati. Consente al router di comunicare con i dispositivi e di decidere la frequenza con cui ciascuno di loro necessità di trasferimenti di dati.

Ma ne vale la pena fare questo upgrade?

Per concludere è inutile dire che D-Link è una delle principali aziende che sviluppa, progetta e produce router di altissimo livello. Le loro soluzioni di rete integrano wireless, banda larga, commutazione, sorveglianza IP, gestione di reti cloud e molti altri aspetti. Quindi stiamo parlando di un’azienda di un certo spessore nel settore tecnologico che, di conseguenza eravamo già dell’idea di aspettarci un prodotto che non solo soddisfacesse le nostre aspettative ma, anzi, le superasse. Volendo riassumere, il DIR-X1560 è uno dei prodotti più recenti della società e viene fornito con un supporto alle reti Wi-Fi 6, garantendo velocità più elevate rispetto ad un device di fascia media della stessa categoria.

Il dispositivo fornisce la larghezza di banda e l’elaborazione necessarie per ridurre la congestione e migliorare l’efficienza della rete. L’eccellenza del router, la si nota proprio quando ci sono più dispositivi collegati, visto che la rete stessa resterà completamente stabile senza alcun calo drastico di connessione. È dotato di un potente processore dual-core con una potenza di elaborazione elevata per gestire tutte le attività internet. Insomma, le nostre partite avranno tutt’altro sapore una volta che avremo installato il nuovo prodotto, il quale ci permetterà finalmente di godere di una connettività di ottima fattura.

Dopo tutte queste premesse, non possiamo che affermare che il router D-Link DIR-X1560 EXO AX1500, anche considerando il suo rapporto qualità prezzo, è uno dei router base migliori sul mercato. Ancora una volta, la società si è dimostrata una grande azienda, leader del proprio settore di expertise, e un ottimo producer. Ci siamo trovati dinanzi ad un router che, nonostante qualche piccolissima pecca, è perfetto quasi sotto ogni punto di vista e svolge il suo lavoro in maniera eccezionale. L’acquisto è vivamente consigliato specialmente se si cerca un dispositivo che permetta di usufruire di svariati device allo stesso tempo, andando a minimizzare la perdita di connessione e mantenendo dunque una rete sempre stabile e veloce, inoltre, se si lavora in un’ambiente di domotica, questo è proprio il router che fa per voi.