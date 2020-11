PlayStation 5 sarebbe dovuta essere più grande di così

Mancano ormai due giorni dal lancio (non globale) della console e Sony, con PlayStation 5, mira ai primi passi da affrontare per la nuova generazione nipponica. Il tutto, marca sicuramente un grande e importante step per Sony ma, attenzione, “grande” e “importante” non è solo lo step, in questo caso. Il nuovo sistema targato Sony porta con sé dei numeri di spessore ma, per chi si “lamenta”, sappiate che poteva andar pure peggio.

In un’intervista con il Washington Post, il designer Yujin Morisawa ha condiviso diverse nuove informazioni nella creazione di PS5 e di tutto il processo utile per dare vita alla console. Nello specifico, Morisawa ha affermato di come, originariamente, il sistema avrebbe dovuto avere dimensioni ancor più grandi per un maggior flusso di aria.

Insomma, PlayStation 5 avrebbe potuto dare davvero grossi problemi di spazio per qualcuno ma, alla fin fine, le dimensioni attuali possono essere ancora considerate “normali”. Qui potete leggere la nostra recensione mentre vi ricordiamo che mancano solo nove giorni all’uscita in Italia della console targata Sony.